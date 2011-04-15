Между Калужским и Варшавским шоссе открылся первый участок дороги, сообщил Стройкомплекс.



Ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что в июле началось строительство следующего этапа дороги, который продлит ее до Варшавского шоссе. Реализация двух проектов позволит напрямую соединить Троицк и Щербинку, поселения Остафьево и Первомайское. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево" запланирован на начало 2024 года.



Полноценный ввод трассы в эксплуатацию намечен на начало 2024 года



"Сегодня открываем первый участок новой автодороги, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр напомнил, что эта дорога является частью большого проекта, в рамках которого, помимо соединения двух шоссе, появится связка между метро, которое придёт в Троицк, и МЦД "Нахабино-Подольск" (станция "Остафьево", откроется в 2019 году).



Работы по реконструкции существующей улицы Власьевская и строительство ее продолжения до Яковлево были начаты в апреле 2018 года, отмечают в мэрии. В рамках проекта построено 5.5 км дорог, а также съезды к населенным пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ "Лесное-Ватутинки" и "Таксатор", ПКУН "Ватутинки". Дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении.



За время строительства дороги инспекторы провели на объекте 13 проверок, более 30 измерений и испытаний. Специалисты вели надзор на всех этапах работ, выявленные нарушения устранялись на стадии строительства.



Ранее глава столичного департамента развития новых территорийВладимир Жидкин сообщал, что в июле началось строительство следующего этапа дороги, который продлит ее до Варшавского шоссе. Реализация двух проектов позволит напрямую соединить Троицк и Щербинку, поселения Остафьево и Первомайское. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево" запланирован на начало 2024 года.



С.Собянин также отметил, что в "новой" Москве с 2012 года построено более 200 км новых дорог.



"Начиная с 2012 года на присоединенных территориях построено свыше 200 километров новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты", - сказал мэр.



В настоящее время, согласно данным мэрии, ведётся реконструкция и строительство 12 объектов дорожно-транспортной инфраструктурыобщей протяженностью 111.8 км. За счет федерального бюджетастроится первый пусковой комплекс ЦКАД и ж/д путепровод у станции Внуково.



В стадии проектирования находятся ещё 33 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью 210.8 км. Всего к 2024 году на территории "новой" Москвы будет построено и реконструировано порядка 523.2 км автомобильных дорог.



"AK&M" от 04.09.2019