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04/09/2019
17:20

Между Калужским и Варшавским шоссе открылся первый участок дороги

Между Калужским и Варшавским шоссе открылся первый участок дороги, сообщил Стройкомплекс.

Ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что в июле началось строительство следующего этапа дороги, который продлит ее до Варшавского шоссе. Реализация двух проектов позволит напрямую соединить Троицк и Щербинку, поселения Остафьево и Первомайское. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево" запланирован на начало 2024 года.

Полноценный ввод трассы в эксплуатацию намечен на начало 2024 года

"Сегодня открываем первый участок новой автодороги, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что эта дорога является частью большого проекта, в рамках которого, помимо соединения двух шоссе, появится связка между метро, которое придёт в Троицк, и МЦД "Нахабино-Подольск" (станция "Остафьево", откроется в 2019 году).

Работы по реконструкции существующей улицы Власьевская и строительство ее продолжения до Яковлево были начаты в апреле 2018 года, отмечают в мэрии. В рамках проекта построено 5.5 км дорог, а также съезды к населенным пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ "Лесное-Ватутинки" и "Таксатор", ПКУН "Ватутинки". Дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении.

За время строительства дороги инспекторы провели на объекте 13 проверок, более 30 измерений и испытаний. Специалисты вели надзор на всех этапах работ, выявленные нарушения устранялись на стадии строительства.

Ранее глава столичного департамента развития новых территорийВладимир Жидкин сообщал, что в июле началось строительство следующего этапа дороги, который продлит ее до Варшавского шоссе. Реализация двух проектов позволит напрямую соединить Троицк и Щербинку, поселения Остафьево и Первомайское. Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги "Варшавское шоссе-деревня Андреевское-деревня Яковлево" запланирован на начало 2024 года.

С.Собянин также отметил, что в "новой" Москве с 2012 года построено более 200 км новых дорог.

"Начиная с 2012 года на присоединенных территориях построено свыше 200 километров новых дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты", - сказал мэр.

В настоящее время, согласно данным мэрии, ведётся реконструкция и строительство 12 объектов дорожно-транспортной инфраструктурыобщей протяженностью 111.8 км. За счет федерального бюджетастроится первый пусковой комплекс ЦКАД и ж/д путепровод у станции Внуково.

В стадии проектирования находятся ещё 33 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью 210.8 км. Всего к 2024 году на территории "новой" Москвы будет построено и реконструировано порядка 523.2 км автомобильных дорог.

"AK&M" от 04.09.2019
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