Grain export SA выиграла поставит зерно в Турцию

Входящая в Группу ОЗК швейцарская торговая компания Grain export SA выиграла тендер на поставку 60 тыс. т продовольственного зерна в Турцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Тендер на поставку 250 тыс. т зерна в порты Чёрного и Средиземного морей проводился 3 сентября 2019 года Турецким государственным зерновым советом (TMO) в городе Анкаре.



Согласно условиям коммерческого конкурса, отгрузка российской продукции на условиях CIF (стоимость, страхование и фрахт) будет произведена в период с 10 по 27 сентября в порт Мерсин, расположенный на юго-восточном побережье Турции.



Сделка с турецкой стороной заключена в российских рублях. Выбор отечественной валюты в качестве платежного средства обусловлен экономической целесообразностью, это повышает прозрачность заключаемых контрактов и снижает риски от возможных курсовых колебаний.



Объединённая зерновая компания (ИНН 7708632345) - российская агропромышленная компания, созданная в соответствии с указом Президента РФ от 20 марта 2009 года в целях развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна на мировом рынке, активного проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. В качестве вклада в уставный капитал ОЗК Правительством РФ были переданы пакеты акций 31 предприятия, которое расположено в 18 субъектах РФ.





"AK&M" от 04.09.2019