В Курске начнётся строительство аэровокзала

В Курске заложен первый камень в строительство нового аэровокзала. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.



Терминал площадью 3.78 тыс. кв. м появится возле действующего аэропорта.



Эксплуатируемому зданию свыше 50 лет, оно не может обеспечить надлежащий уровень комфорта и надёжности. Новый аэровокзал позволит развивать воздушное сообщение, рассказал врио губернатора Роман Старовойт, слова которого приводятся в сообщении.



"Город Курск сравнительно недалеко находится от крупнейшего авиационного узла мира - Москвы. И это очень удобная связь. По договорённости с компанией "РусЛайн" введено в эксплуатацию новое расписание движения авиационных судов. Зеркальными рейсами можно долететь как из Курска в Москву, так и обратно. С начала следующего года планируется открыть рейсы по новому направлению - в Калининград. Кроме того, мы совместно работаем над политикой по снижению тарифов на покупку билетов", - сообщил Р.Старовойт.



Так, с первого сентября в два раза увеличилась частота авиарейсов по маршруту Курск - Москва. Теперь ежедневно будет совершаться по два перелёта по следующему расписанию: отправление из Москвы в 08:20, прилет в Курск - 09:25; вылет в Москву - 10:20. Вечерний вылет из Москвы - 19:15; прилет в Курск - 20:20, вылет в Москву - 21:00. По воскресеньям отличается вечернее расписание. Вылет из Москвы - 21:10, прибытие - 22:15. Вылет из Курска - в 22:45. Также авиакомпанией "РусЛайн" принято решение о снижении тарифов. Цена билета в одном направлении составит от 2.4 тыс. руб.



Осуществлять перевозку пассажиров будут современные 50-тиместные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-100/200.



Продолжаются полёты в Санкт-Петербург: два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Также из аэропорта Курска осуществляются сезонные авиарейсы южного направления - в Симферополь, Анапу и Сочи. А в начале 2020 года "РусЛайн" планирует запустить регулярные рейсы в Сочи, увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург и открыть новое направление - Калининград.



Согласно "дорожной карте" работ, новый терминал с пропускной способностью 100 чел./час будет введен в работу и примет первый рейс уже в I квартале 2021 года. Стоимость аэровокзала составит 350 млн руб. Все средства привлекаются из внебюджетных источников за счет инвестора.



Здание терминала внутренних воздушных путей Международного аэропорта "Курск" будет двухэтажным. На первом этаже зона прилёта, на втором - вылета. Куряне и гости региона смогут пользоваться теми же услугами, которые представлены в крупных современных аэропортах, начиная с упаковки багажа и заканчивая залами повышенной комфортности. Особое внимание уделят удобству граждан с ограниченными возможностями.



Всего же планируется три этапа преображения воздушной гавани: строительство терминала внутренних воздушных линий и международных линий, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы. Срок реализации инвестиционного проекта - 10 лет.



"AK&M" от 04.09.2019