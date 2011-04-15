Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 5 сентября 2019 года.



ВЫСОКАЯ ЛЬГОТИКА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУЖДАЮТ НОВЫЕ СУБСИДИИ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ





Как стало известно "Ъ", просьба Сбербанка о налоговых льготах для Антипинского НПЗ может стать поводом для предоставления дополнительных бюджетных субсидий нефтепереработке. На совещании в Белом доме с участием главы банка Германа Грефа и владельца "Сафмара" Михаила Гуцериева было решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может дополнительно принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет. Хотя первоначальным адресатом субсидии предполагался Антипинский НПЗ, в текущей формулировке круг интересантов может стать существенно шире.





БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ ПРОЗВАНИВАЮТ ЕВРАЗИЮ

ПЕРЕВОДЫ СБП ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА МОГУТ РАСПРОСТРАНИТЬ НА ЕАЭС



Как стало известно "Ъ", Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза, в первую очередь для переводов между физическими лицами по номеру телефона. Благодаря низким тарифам и скорости она сможет составить серьезную конкуренцию традиционным системам денежных переводов. Но учитывая, что у СБП нет функции приема-выдачи наличных, переводы будут доступны только при наличии банковского счета и у отправителя, и у получателя.





ПАВЕЛ СОВКОМФЛОТ ОКАЗАЛСЯ РУССКИМ АРИЙЦЕМ

МОШЕННИКИ ОБМАНЫВАЛИ РОССИЯНОК С ДЕНЬГАМИ "ПОЛКОВНИКОВ" АРМИИ США



Как стало известно "Ъ", Верховный суд России отказался пересматривать обвинительный приговор Олугбенгу Банколе - уроженцу Нигерии, специализирующемуся на брачных аферах. Афророссиянин "сватал" состоятельных, но одиноких москвичек среднего возраста за одного и того же "уходящего в отставку офицера армии США", роль которого на сайтах знакомств играл его партнер из Ганы, еще не получивший российского гражданства. Желающих выйти замуж за американского полковника оказалось так много, что для приема их взносов посреднику пришлось оформить шесть паспортов на разные фамилии и открыть более полутора сотен банковских счетов.





РУНЕТ ВЫРАБОТАЛ УСТОЙЧИВОСТЬ

РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ НАДЕЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-СЕГМЕНТОВ



Россия улучшила позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, заняв 11-е место в мире. Однако этому способствуют не государственные инициативы, а развитие сетей операторов и рост числа альтернативных маршрутов трафика, считают эксперты. В перспективе укрепить отказоустойчивость рунета может переход на новый интернет-протокол IPv6, в котором Россия пока отстает.





ЗЕРНО ГОТОВЯТ К ЭКСПОРТУ

ТЕРМИНАЛЫ СНИЖАЮТ ЦЕНУ НА ПЕРЕВАЛКУ



Падение экспорта российского зерна вынуждает российские терминалы на юге страны пересматривать ставки на перевалку. Первым цену снизил почти на 30% новороссийский КСК, в ближайшее время этому примеру может последовать крупнейший зерновой терминал в России - Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП). Решение операторов перевалочной инфраструктуры может поддержать российский экспорт, который снижается второй сезон подряд.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.09.2019