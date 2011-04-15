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05/09/2019
09:53

Повтор! Роснефть и Минпромторг заключили соглашение

ПАО "НК "Роснефть" и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в рамках V Восточного экономического форума подписали Соглашение о взаимодействии. Об этом говорится в сообщении компании.

Соглашение расширяет области взаимодействия компании с министерством. Документ предусматривает реализацию совместных инициатив по развитию промышленной инфраструктуры в РФ, в том числе, путём локализации и импортозамещения иностранных технологий и оборудования. Соглашение будет способствовать поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечению доступа на рынки товаров и услуг, а также реализации мероприятий в сфере внешнеторговой деятельности с привлечением торговых представительств Российской Федерации за рубежом.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).

Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.

"AK&M" от 04.09.2019
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