ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 сентября, в размере 73.0638 руб. против 73.2032 руб. на 4 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



04.09.19 - 73.2032 руб.

03.09.19 - 73.1726 руб.

31.08.19 - 73.9558 руб.

30.08.19 - 73.9558 руб.

29.08.19 - 73.6583 руб.





























































































































































"AK&M" от 04.09.2019