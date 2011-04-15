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05/09/2019
12:03

Курские аграрии собрали 355 тыс. т сахарной свеклы

Курские аграрии собрали 355 тыс. т сахарной свеклы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.

По оперативным данным, убрано порядка 7.5 тыс. из 98 тыс. гектаров свекловичных плантаций, или 8% от плана.

Темп свекловичной страды соответствует прошлогоднему, а урожайность значительно выше - в среднем 481 центнер с гектара против 440 центнеров на 4 сентября прошлого года.

Рекордная урожайность сахарной свеклы в хозяйстве "Луч" Мантуровского района - 720 центнёров с гектара. На втором месте хозяйства Суджанского района - здесь собирают по 600 центнёров с гектара. Урожайность свекловичных плантаций Медвенского и Горшеченского районов - 550 центнеров с гектара. По 500 центнеров собирают в хозяйствах Глушковского, Курского, Курчатовского, Солнцевского районов.

В регионе идёт уборка гречихи, масличных культур: рапса, сои, подсолнечника. В ближайшее время хозяйства приступят к уборке кукурузы на зерно. Также земледельцы области активно ведут сев озимых культур - посеяно 154 тыс. гектаров, или 32% от плана.

"AK&M" от 05.09.2019
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