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05/09/2019
09:26

Повтор! Инфляция за неделю, с 27 августа по 2 сентября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 27 августа по 2 сентября 2019 года, составила 0.1%, сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.

С начала сентября инфляция была нулёвой, с начала года - 2.4%.

Цены на сахар-песок снизились на 1%, вермишель - на 0.2%.
Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.2%, в том числе на лук репчатый - 7.7%, морковь - 6.7%, картофель - 6.2%, помидоры - 5.8%, капусту белокочанную - 3.4%, яблоки - 2%. В то же время огурцы стали дороже на 1.5%.

Цены на яйца куриные выросли на 0.5%, пшено - на 0.3%, рыбу мороженую, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую, молоко пастеризованное, маргарин - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

"AK&M" от 04.09.2019
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