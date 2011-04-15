Повтор! Инфляция за неделю, с 27 августа по 2 сентября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 27 августа по 2 сентября 2019 года, составила 0.1%, сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.



С начала сентября инфляция была нулёвой, с начала года - 2.4%.



Цены на сахар-песок снизились на 1%, вермишель - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.2%, в том числе на лук репчатый - 7.7%, морковь - 6.7%, картофель - 6.2%, помидоры - 5.8%, капусту белокочанную - 3.4%, яблоки - 2%. В то же время огурцы стали дороже на 1.5%.



Цены на яйца куриные выросли на 0.5%, пшено - на 0.3%, рыбу мороженую, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую, молоко пастеризованное, маргарин - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.



"AK&M" от 04.09.2019