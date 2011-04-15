Счётная палата предлагает провести инвентаризацию обязательных неналоговых платежей. На сегодняшний день в той или иной форме на них приходится 2/3 всех источников доходов бюджета, а сумма поступлений превысила 1.5 трлн руб. в 2018 году. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Как показал анализ Счётной палаты, всего в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5479 записей. Если исключить такие позиции, как штрафы, субсидии и субвенции, арендную плату и ряд других, то остаётся порядка 60 видов платежей или 262 обязательных платежа на федеральном уровне, что тоже не мало. При этом само понятие неналоговых платежей законодательно никак не закреплено.



"В ходе анализа нашей первоочередной задачей было - определить правовую основу возникновения этих отобранных неналоговых платежей. Мы увидели, что 93 из них находятся в различных кодексах: в Гражданском - 61, в Водном - 7 и т.д. Ещё 163 платежа - в федеральных законах. В целом по итогам анализа можно сказать, что у нас нет таких законов, которые бы чего-нибудь не устанавливали платить. И практически в каждом платеже выявлены те или иные недостатки", - заявил на коллегии аудитор Сергей Штогрин.



Несмотря на большое количество платежей, они не систематизированы. Качество нормативно-правовой базы, которая регулирует эту сферу очень низкое. Многие платежи не имеют экономического обоснования, а размеры ставок по некоторым сборам давно потеряли свою актуальность. Кроме того, нормативно не предусмотрена ответственность за неуплату или несвоевременную уплату неналоговых платежей. Это негативно влияет на платежную дисциплину и как следствие, на объёмы поступлений в бюджет.



Правительство ведёт работу в этом направлении с 2015 года. В частности, Минфин уже разработал законопроект о внесении ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс. По мнению ведомства, такая мера позволит повысить качество их администрирования. Речь идёт об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе "Платон". Некоторые из этих платежей имеют признаки налога.



Однако Счётная палата считает такое решение непоследовательным. По мнению контрольного ведомства, нужно организовать инвентаризацию существующих обязательных платежей с целью их оптимизации. При этом порядок и сроки проведения инвентаризации необходимо установить Правительству Российской Федерации, а также определить критерии, которым должны соответствовать обязательные неналоговые платежи. Итогом инвентаризации должен стать реестр публично-правовых обязательных платежей. Порядок создания и ведения реестра следует закрепить нормативным правовым актом.



Кроме того, необходимо провести серьёзные исследования: изучить все платежи с позиции экономической эффективности и фискальной значимости, определить объём средств, которые поступают от их уплаты и цели, на которые они пойдут.



"Мы считаем, что вносить платёж в Налоговый кодекс можно только после того, как он пройдёт настоящую трансформацию, будет отвечать требованиям Налогового кодекса, и только в том случае, если он действительно нужен и несёт фискальную функцию. Я думаю, что такая работа займёт минимум 2-3 года. И после этого все, что не пройдёт инвентаризацию, должно быть отменено", - подчеркнул С.Штогрин.



"AK&M" от 05.09.2019