Эйфория мировых рынков рискует быстро угаснуть, полагают аналитики

Российский фондовый рынок продолжает восхождение на старте сессии четверга с оглядкой на ралли рисовых активов на новостях о возобновлении торговых переговоров США и КНР в начале октября. Индекс МосБиржи и РТС открылись ростом на 0.6% и 0.7% соответственно. Рубль тоже укрепляется, отправив доллар в район отметки 66 руб., которая пока оказывает сопротивление продавцам американской валюты. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Рост российской валюты обусловлен широкомасштабным отступлением доллара в сочетании с подъемом интереса к риску и укреплению нефтяных цен. Главным драйвером улучшения настроений в сегменте высокодоходных активов служат надежды на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Однако эта эйфория рискует быстро сойти на нет, поскольку до начала переговоров обстановка еще может накалиться, как это уже бывало, особенно учитывая непредсказуемость и переменчивость настроений Д.Трампа.



На макроэкономическоим фронте игроки переключаются на завтрашний отчет по рынку труда США, который повлияет на ожидания игроков относительно снижения ставки ФРС. Недавние голубиные комментарии представителей Федрезерва надавили на доллар, усилив опасения снижения стоимости кредитования сразу на 0.5%. Так что сильные данные по занятости и зарплатам способны вернуть спрос на американскую валюту, что подорвет позиции рубля под занавес недели. При таком сценарии доллар/рубль может вернуться за пределы 66.5 руб. и снова устремиться в направлении уровня 67 руб.









"AK&M" от 05.09.2019