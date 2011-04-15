Сбербанк и Торговое представительство РФ в Китае подписали меморандум о сотрудничестве

Сбербанк в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заключил с Торговым представительством РФ в КНР меморандум о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.



Сбербанк и Торговое представительство России в КНР договорились о сотрудничестве для установления и расширения деловых контактов между предприятиями, организациями и предпринимателями Российской Федерации и Китайской Народной Республики.



В рамках сотрудничества Сбербанк создаст необходимые условия для активного и результативного участия предприятий, организаций и предпринимателей обеих стран в выставках, ярмарках и других рекламно-информационных мероприятиях, посвященных внешнеэкономическим связям России и Китая.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 05.09.2019