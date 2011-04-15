Администрация Курской области вынесла на общественное обсуждение проект социально-экономического развития региона до 2030 года.



К 2030 году область может перейти к модели устойчивого развития. Среди её особенностей - опережающие темпы роста инвестиций в научно-технологическое развитие и человеческий капитал. Приоритетные задачи: "инфраструктура и пространственное развитие", "комфортная городская среда", "образование, наука и инновации", "диверсифицированная экономика", "управление развитием" ("создание институциональной среды для реализации человеческого потенциала"), "здоровье, здравоохранение и социальная сфера", "зеленый и безопасный регион".



Развитие области может осуществляться по двум направлением. Первое - модель инвестиционной и промышленной политики, где надо выбрать между неуправляемой диверсификацией экономики или "умной" специализацией. Второе направление предполагает выбор между развитием промышленности в ущерб экологии и улучшением качества жизни.





"AK&M" от 05.09.2019