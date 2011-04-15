Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий инструменты предупреждения нарушений антимонопольного законодательства

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий инструменты предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"" предлагает закрепить в законе "О защите конкуренции" понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)".



Определяется порядок её организации хозяйствующими субъектами, определяются основные (минимальные) требования к содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс.



Также предусматривается, что внедрение хозяйствующим субъектом системы соответствия будет учитываться антимонопольным органом при отнесении его деятельности к той или иной категории риска в рамках риск-ориентированного подхода при контроле за соблюдением требований антимонопольного законодательства.





"AK&M" от 05.09.2019