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05/09/2019
13:59

Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий инструменты предупреждения нарушений антимонопольного законодательства

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий инструменты предупреждения нарушений антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"" предлагает закрепить в законе "О защите конкуренции" понятие "система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)".

Определяется порядок её организации хозяйствующими субъектами, определяются основные (минимальные) требования к содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс.

Также предусматривается, что внедрение хозяйствующим субъектом системы соответствия будет учитываться антимонопольным органом при отнесении его деятельности к той или иной категории риска в рамках риск-ориентированного подхода при контроле за соблюдением требований антимонопольного законодательства.


"AK&M" от 05.09.2019
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