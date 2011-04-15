Кабмин утвердил Стратегию развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года

Правитиельство РФ утвердило Стратегию развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года. Об этом говорится в сообщении пресс-лужбы Кабинета министров.



Стратегией предусматривается повышение доли отечественных машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем рынке до 62%, увеличение экспортных поставок не менее чем на 10% ежегодно, увеличение доли затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объёме выручки предприятий не менее чем до 2%. Стратегию планируется реализовать в три этапа.



Стратегию планируется реализовывать в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт".



"AK&M" от 05.09.2019