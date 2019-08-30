ЦБ РФ установил официальный курс евро на 6 сентября в размере 72.8761 руб. против 73.0638 руб. на 5 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



05.09.19 - 73.0638 руб.

04.09.19 - 73.2032 руб.

03.09.19 - 73.1726 руб.

31.08.19 - 73.3847 руб.

30.08.19 - 73.9558 руб.































































































































































"AK&M" от 05.09.2019