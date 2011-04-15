Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 сентября

Банк России установил на 6 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.0084

1 Азербайджанский манат 38.9347

100 Армянских драмов 13.8548

1 Белорусский рубль 31.2928

1 Болгарский лев 37.2737

1 Бразильский реал 16.1313

100 Венгерских форинтов 22.1260

1000 Вон Республики Корея 55.0041

10 Гонконгских долларов 84.2532

10 Датских крон 97.7344

1 Доллар США 66.0528

1 Евро 72.8761

100 Индийских рупий 91.8612

100 Казахстанских тенге 17.0272

1 Канадский доллар 50.0135

100 Киргизских сомов 94.3611

10 Китайских юаней 92.4423

10 Молдавских леев 36.8598

1 Новый туркменский манат 18.8992

10 Норвежских крон 73.3790

1 Польский злотый 16.7855

1 Румынский лей 15.4206

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3444

1 Сингапурский доллар 47.7053

10 Таджикских сомони 68.1835

1 Турецкая лира 11.6327

10000 Узбекских сумов 70.2689

10 Украинских гривен 26.0918

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.0666

10 Чешских крон 28.2000

10 Шведских крон 68.2801

1 Швейцарский франк 67.2293

10 Южноафриканских рэндов 44.7895

100 Японских иен 62.0360

"AK&M" от 05.09.2019