Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 6 сентября

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Банк России установил на 6 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.0084
1 Азербайджанский манат 38.9347
100 Армянских драмов 13.8548
1 Белорусский рубль 31.2928
1 Болгарский лев 37.2737
1 Бразильский реал 16.1313
100 Венгерских форинтов 22.1260
1000 Вон Республики Корея 55.0041
10 Гонконгских долларов 84.2532
10 Датских крон 97.7344
1 Доллар США 66.0528
1 Евро 72.8761
100 Индийских рупий 91.8612
100 Казахстанских тенге 17.0272
1 Канадский доллар 50.0135
100 Киргизских сомов 94.3611
10 Китайских юаней 92.4423
10 Молдавских леев 36.8598
1 Новый туркменский манат 18.8992
10 Норвежских крон 73.3790
1 Польский злотый 16.7855
1 Румынский лей 15.4206
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3444
1 Сингапурский доллар 47.7053
10 Таджикских сомони 68.1835
1 Турецкая лира 11.6327
10000 Узбекских сумов 70.2689
10 Украинских гривен 26.0918
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.0666
10 Чешских крон 28.2000
10 Шведских крон 68.2801
1 Швейцарский франк 67.2293
10 Южноафриканских рэндов 44.7895
100 Японских иен 62.0360
"AK&M" от 05.09.2019