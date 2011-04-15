Банк России на 6 сентября понизил курс евро к рублю почти на 19 копеек до 72.8761 руб., курс доллара США - почти на 45 копеек до 66.0528 руб.

Банк России на 6 сентября понизил официальный курс евро к рублю почти на 19 копеек до 72.8761 руб. с 73.0638 руб., курс доллара США - почти на 45 копеек до 66.0528 руб. с 66.5002 руб. 5 сентября.



Стоимость бивалютной корзины на 6 сентября уменьшилась более чем на 33 копейки (-0.48%) до 69.1232 руб. с 69.4538 руб. 5 сентября.



"AK&M" от 05.09.2019