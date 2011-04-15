ЦБ объявил учётную цену золота на 6 сентября - 3275.94 руб./г против 3290.00 руб./г на 5 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 6 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3275.94 руб./грамм
Серебро: - 40.82 руб./грамм
Платина: - 2085.42 руб./грамм
Палладий: - 3312.89 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
30.08 31.08 03.09 04.09 05.09
Золото 3297.60 3263.29 3263.01 3296.48 3290.00
Серебро 39.66 39.30 39.31 39.74 41.27
Платина 1965.71 1998.74 2004.91 2013.44 2069.61
Палладий 3186.76 3206.54 3287.96 3304.11 3303.26