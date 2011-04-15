Россия и Япония создадут центр превентивной медицины и диагностики

Между ОАО "Российские железные дороги" и "Марубени Корпорейшн" на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке заключено соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и президент - генеральный директор "Марубени Корпорейшн" Масуми Какиноки, говорится в сообщении сторон.



Соглашение определяет общие принципы взаимодействия сторон по реализации проекта создания российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Центр будет организован на основе Негосударственного учреждения здравоохранения "Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 РЖД".



В центре превентивной медицины и диагностики будет установлено высококлассное японское оборудование, которое при использовании в ходе медицинских осмотров дает более точные изображения и измерения в течение короткого срока. Передовые методы интерпретации результатов также позволяют раньше выявить заболевание и за более короткое время поставить точный диагноз.



Использование этих разработок позволит предотвращать у пациентов развитие ряда серьёзных болезней, диагностировав их на ранних сроках (таких как ишемическая болезнь сердца), а также обеспечить пациентам последующее наблюдение.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 05.09.2019