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05/09/2019
16:36

Минэкономразвития предлагает новые меры по совершенствованию системы САР

Минэкономразвития предлагает новые меры по совершенствованию системы САР, говорится в сообщении министерства.

О законодательных нововведениях в сфере регулирования специальных административных районов рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках сессии "Специальные административные районы: год спустя". В анонсированный "третий пакет" нововведений включены разнопрофильные меры, стимулирующие иностранных резидентов регистрироваться в САР на островах Русский и Октябрьский.

По словам заместителя министра, одной из таких мер может стать введение налоговых льгот для гражданских воздушных и морских судов. Обсуждается вопрос о том, чтобы освободить от НДС ввоз в Россию такой продукции.

Кроме того, И.Торосов сообщил о введении в корпоративное законодательство САР возможности выпуска обыкновенных акций с разными правами. Этот инструмент позволит контролирующим акционерам сохранять управленческий контроль в компании при вхождении в ее капитал новых инвесторов.

Резиденты САР также будут наделены правом направлять своих работников для выполнения работ в качестве членов экипажа судов. При этом делаться это будет только с согласия с самих работников, а лица, предоставляющие их труд, примут на себя дополнительные меры ответственности для гарантии соблюдения прав работников.

Также И.Торосов заявил, что подготовленные Минэкономразвития поправки, отменяющие требования регистрации потенциальных резидентов САР в организациях ФАФТ или Манивэл, согласованы с Минфином. В сентябре законопроект будет представлен в Правительство РФ.

И.Торосов рассказал о дальнейшей проработке законопроекта по цифровым финансовым активам в Минэкономразвития. К настоящему времени законопроект прошел первое чтение в Госдуме. "Предполагаю, что только к концу года внесём его в Правительство, а принять не успеем" – отметил И.Торосов.

"AK&M" от 05.09.2019
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