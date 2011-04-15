Минэкономразвития предлагает новые меры по совершенствованию системы САР, говорится в сообщении министерства.



О законодательных нововведениях в сфере регулирования специальных административных районов рассказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках сессии "Специальные административные районы: год спустя". В анонсированный "третий пакет" нововведений включены разнопрофильные меры, стимулирующие иностранных резидентов регистрироваться в САР на островах Русский и Октябрьский.



По словам заместителя министра, одной из таких мер может стать введение налоговых льгот для гражданских воздушных и морских судов. Обсуждается вопрос о том, чтобы освободить от НДС ввоз в Россию такой продукции.



Кроме того, И.Торосов сообщил о введении в корпоративное законодательство САР возможности выпуска обыкновенных акций с разными правами. Этот инструмент позволит контролирующим акционерам сохранять управленческий контроль в компании при вхождении в ее капитал новых инвесторов.



Резиденты САР также будут наделены правом направлять своих работников для выполнения работ в качестве членов экипажа судов. При этом делаться это будет только с согласия с самих работников, а лица, предоставляющие их труд, примут на себя дополнительные меры ответственности для гарантии соблюдения прав работников.



Также И.Торосов заявил, что подготовленные Минэкономразвития поправки, отменяющие требования регистрации потенциальных резидентов САР в организациях ФАФТ или Манивэл, согласованы с Минфином. В сентябре законопроект будет представлен в Правительство РФ.



И.Торосов рассказал о дальнейшей проработке законопроекта по цифровым финансовым активам в Минэкономразвития. К настоящему времени законопроект прошел первое чтение в Госдуме. "Предполагаю, что только к концу года внесём его в Правительство, а принять не успеем" – отметил И.Торосов.



"AK&M" от 05.09.2019