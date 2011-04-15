Россия открыла иностранным круизным судам 340 портов в зоне Арктики и Дальнего Востока, сообщает АТОР.



На сайте Правительства РФ опубликовано распоряжение, утверждающее перечень портов и пунктов высадки, разрешенных для захода иностранных круизных лайнеров. В список входит 340 точек на побережье регионов, входящих в Арктическую зону РФ и Дальневосточный федеральный округ.



Распоряжение предусматривает разрешить иностранным туристским судам заходить в 340 портов и пунктов на территории тринадцати регионов России.



Это такие регионы, как: Якутия - 16 портов и пунктов, Чукотский автономный округ - 62 порта и пункта, Камчатский край - 56 портов и пунктов, Хабаровский край - 11 портов и пунктов, Магаданская область - 4 порта и пункта, Сахалинская область - 30 портов и пунктов, Приморский край - 27 портов и пунктов, Мурманская область - 12 портов и пунктов, Архангельская область - 24 порта и пункта, Республика Карелия - 6 портов и пунктов, Ненецкий автономный округ - 7 портов и пунктов, Красноярский край - 65 портов и пунктов, Ямало-Ненецкий автономный округ - 20 портов и пунктов.



Напомним, что в апреле 2019 года Минэкономразвития поручило Ростуризму подготовить проект Программы развития круизного туризма в Арктической зоне России. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, облегчающий допуск иностранных туристов на территорию Арктики.





"AK&M" от 05.09.2019