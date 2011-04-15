"Газпром нефть" формирует новый центр нефтедобычи в Восточной Сибири

"Газпром нефть" приступила к бурению скважин на одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России - Чаяндинском. Об этом говорится в сообщении компании.



Активная фаза опытно-промышленной разработки начнется в IV квартале 2019 года.



"Газпром нефть" ведёт освоение нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения в рамках операторского договора с ООО "Газпром добыча Ноябрьск". На начальном этапе первая нефтедобывающая скважина, построенная "Газпром нефтью", будет использована, в том числе, для отбора керна и глубинных проб, а также выполнения комплекса геофизических исследований. Это позволит уточнить ключевые технологические и геологические параметры перед началом полномасштабного освоения нефтяной оторочки месторождения. Проектная протяженность скважины составит свыше 4 км, длина горизонтального участка - около 1.5 км.



В ходе подготовки к активной фазе опытно-промышленной разработки актива "Газпром нефть" обеспечивает эксплуатацию нескольких газовых скважин. Добываемый из них природный газ будет направлен на электростанцию нефтяного промысла Чаяндинского месторождения мощностью 17.5 МВт. Она станет источником электроснабжения для всего оборудования, производственных объектов и жилого городка нефтяного промысла. В настоящий момент ведется подготовка к запуску электростанции.



Начало полномасштабной разработки нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения запланировано в IV квартале 2021 года. Пик добычи составит 2.9 млн т.н.э. Проект освоения предполагает расширение установки по подготовки нефти и строительство напорного нефтепровода для сдачи нефти в систему "Восточная Сибирь - Тихий океан". Также "Газпром нефть" построит компрессорную станцию и трубопровод для транспортировки попутного нефтяного газа на объекты существующей газовой инфраструктуры Чаяндинского месторождения с последующей сдачей углеводородов в магистральный газопровод "Сила Сибири". Запуск компрессорной станции в работу предполагается в 2022 году.



Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (лицензия принадлежит ПАО "Газпром") расположено в Республике Саха (Якутия). Является ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". По размеру извлекаемых запасов (B1+B2) относится к категории уникальных - 1.2 трлн куб. м газа и 61.6 млн т нефти и конденсата. Обустройство и эксплуатация месторождения поручены ООО "Газпром добыча Ноябрьск".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.



"AK&M" от 05.09.2019