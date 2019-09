Газпром примет участие в работе центра "цифрового развития" на базе ДВФУ

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов подписали во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума соглашение о намерениях по реализации проектов в области перспективных информационных технологий на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В рамках создаваемого Минкомсвязью России на базе ДВФУ центра "цифрового развития" стороны планируют реализацию проектов, связанных с динамическим цифровым моделированием технологических процессов. Речь идёт об условиях работы подводных добычных комплексов и трубопроводов, оборудования для сжижения природного газа. Предполагается также разработка интеллектуальных управляющих систем для подводных промышленных роботов, приспособленных к эксплуатации в арктических условиях.



Согласно документу, стороны обеспечат консолидацию научно-практического опыта и компетенций в области перспективных цифровых технологий, оптимизацию конструкторских решений для уникального высокотехнологичного оборудования.



В июле 2019 года во Владивостоке (на о. Русском) состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335" - специализированного инжинирингового подразделения для реализации проектов Группы "Газпром" по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке России. Региональным партнером "Газпрома" выступает Дальневосточный федеральный университет.



Филиал отвечает, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов.



"AK&M" от 05.09.2019