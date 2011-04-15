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05/09/2019
17:18

"Газпром нефть" увеличит поставки битумов в Хабаровский край

"Газпром нефть" и правительство Хабаровского края заключили соглашение о поставках в регион современной битумной продукции компании и импортозамещении смазочных материалов. Об этом говорится в сообщении компании.

На Восточном экономическом форуме подписи под документом поставили председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Стороны договорились увеличить поставки высокотехнологичных битумных материалов для строительства, содержания и ремонта объектов транспортной инфраструктуры Хабаровского края. В рамках реализации соглашения будут проведены совместные научно-исследовательские работы и опытно-промышленные испытания, которые позволят разработать оптимальные рецептуры битумных материалов и составы дорожных смесей, адаптированные под климатические и транспортные особенности региона.

Развитие партнёрства "Газпром нефти" с Хабаровским краем также предполагает совместную работу в сфере замещения смазочных материалов и технических жидкостей. Компания окажет техническую и сервисную поддержку предприятиям региона по подбору эффективных смазочных материалов, соответствующих самым высоким международным стандартам.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 54.9% до 107.894 млрд руб. с 69.665 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.6% до 586.359 млрд руб. с 520.633 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26.9% до 197.7 млрд руб.


"AK&M" от 05.09.2019
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