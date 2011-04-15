Ингосстрах выплатил более 17 млн руб. в связи с потерей грузового крана судна "Марк Любовский"

Ингосстрах выплатил владельцам судна "Марк Любовский" возмещение в размере более 17 млн руб. в связи с потерей (обрывом и падением за борт) грузового крана. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Судно застраховано в Ингосстрахе по полису КАСКО с ответственностью за полную гибель или повреждения.



4 марта 2018 года при работе судна на промысле в Норвежском море из-за технической неисправности верхняя часть кормового крана левого борта сорвалась со своего крепления.



Промысел судна был продолжен с использованием правого кормового крана, а после судно направилось в норвежский порт Хаммерфест для выгрузки, осмотра повреждений и ремонта судна, включавшего замену повреждённого кормового крана левого борта на новый.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 05.09.2019