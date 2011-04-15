Минэкономразвития в ближайшие месяцы планирует внедрять технологии искусственного интеллекта

Минэкономразвития России в ближайшие месяцы планирует внедрять технологии искусственного интеллекта в различные сферы деятельности для повышения производительности труда. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин на ВЭФ-2019, говорится в сообщении министерства.



М.Орешкин напомнил, что Минэкономразвития подписало соглашение о сотрудничестве по внедрению искусственного интеллекта с Германом Грефом - главой Сбербанка.



"По нашим оценкам, этот проект может добавить до 1% ежегодного прироста ВВП к 2030 году", - отметил министр.



Дальний Восток показывает высокие результаты по повышению производительности труда. Доля инвестиций в ВВП Дальнего Востока выше, чем в среднем по России. Это связано с тем, что регион реализует проекты с очень высокой производительностью труда, например на территориях опережающего развития. "С коллегами из Министерства по развитию Дальнего Востока в рамках нацпроекта прорабатывается вопрос создания дополнительных центров производительности, которые будут работать с предприятиями дальневосточного региона", - сообщил министр.



Производительность труда - верхнеуровневый показатель, который собирает все, что происходит в экономике. "Мы говорим о развитии человеческого капитала, внедрении IT-технологий и необходимости увеличения объёма инвестиций. Чем больше капитал, накопленный в экономике, тем при тех же равных условиях уровень производительности выше. Очень важно все эти элементы объединить и правильно использовать. Это уже вопрос качества управления", - подчеркнул М.Орешкин.



По его словам, недостаточно иметь современное оборудование и грамотных специалистов, важно, чтобы эти люди на этом оборудовании показывали заметные результаты. "Вот именно в этом направлении мы работаем с точки зрения реализации нацпроекта - помогаем коммерческим компаниям и организациям госсектора добиться максимальной отдачи от имеющихся ресурсов", - сообщил министр.





"AK&M" от 05.09.2019