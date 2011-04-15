Потребительские цены в Москве в августе снизились на 0.2%, в Санкт-Петербурге - на 0.6%

Потребительские цены в Москве в августе 2019 года снизились на 0.2%, в Санкт-Петербурге - на 0.6%. В среднем по России дефляция составила 0.2%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



С начала года инфляция в Москве равнялась 2.7%, в Санкт-Петербурге - 2.4%, в среднем по России - 2.4%.





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