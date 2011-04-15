В Москве временно изменится схема движения транспорта. Это связано с подготовкой ко Дню городу и проведением праздничных мероприятий, сообщила столичная мэрия.



Так, с 22:00 MSK 5 сентября до 08:00 9 сентября нельзя будет проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, нескольким соседним переулкам, Моховой улице от Тверской до Большой Никитской, а также по Театральному проезду.



Помимо этого, 7 сентября в Зеленограде перекроют улицу Николая Злобина и Центральный проспект. 8 сентября в Ново-Переделкине водители не смогут проехать по участку улицы Скульптора Мухиной.



Кроме того, 7 сентября с 20:50 MSK до 21:10 MSK закроют для проезда площадь Васильевский Спуск, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных. За пределами центра перекроют участки улицы Федосьино (Ново-Переделкино), улицы Академика Глушко, бульвара Дмитрия Донского (Северное Бутово), Озерной аллеи (Зеленоград), улиц Центральной и Физической (Троицк), а также Проектируемого проезда N 5562 (Московский). С 12:00 MSK до 21:00 MSK нельзя будет проехать по участку проезда вдоль торгового центра "Авиапарк". Это связано с запуском фейерверков.





"AK&M" от 05.09.2019