В Москве открыли ещё одну развязку на МКАД

В Москве запущено автомобильное движение по обновленной транспортной развязке на пересечении улицы Генерала Дорохова и МКАД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Досрочно открывается развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД. Это уже 16-я реконструированная развязка на кольцевой, очень важная. Она даёт начало новой магистрали - Южному дублеру Кутузовского проспекта. Дорога пройдёт от МКАД до Третьего транспортного кольца. Половина этой магистрали уже построена, оставшуюся часть сдадим в следующем году. Также эта развязка выведет на Северо-Западную хорду. Здесь серьезный транспортный узел", - пояснил С.Собянин.



Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова началась в феврале 2018 года и закончилась почти на полгода раньше срока. Всего здесь построили 5.5 км дорог.



Так, был реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с кольцевой автодороги на эти улицы.



Прилегающий участок МКАД расширен за счёт строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос.



Для комфортного движения общественного транспорта ул. Торговая расширена до шести полос и соединена с ул. Княжеская, обустроен разворот для общественного транспорта. В районе улицы Княжеская вдоль внешней стороны МКАД установлены шумозащитные экраны.



Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова позволила обеспечить комфортный въезд/выезд транспорта с Южного дублера Кутузовского проспекта на МКАД; улучшить транспортное обслуживание инновационного центра "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье с населением порядка 260 тыс. человек; улучшить условия дорожного движения на участке МКАД от Киевского до Сколковского шоссе за счет разделения транспортных потоков.



Генпроектировщик - АО "Мосинжпроект", генподрядчик - ПАО "Мостотрест". Решение о реконструкции развязки принято в связи с завершением строительства основного хода Северо-Западной хорды и будущим увеличением транспортных потоков на этом участке МКАД.





"AK&M" от 05.09.2019