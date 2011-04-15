Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/09/2019
18:50

В Москве открыли ещё одну развязку на МКАД

В Москве запущено автомобильное движение по обновленной транспортной развязке на пересечении улицы Генерала Дорохова и МКАД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Досрочно открывается развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД. Это уже 16-я реконструированная развязка на кольцевой, очень важная. Она даёт начало новой магистрали - Южному дублеру Кутузовского проспекта. Дорога пройдёт от МКАД до Третьего транспортного кольца. Половина этой магистрали уже построена, оставшуюся часть сдадим в следующем году. Также эта развязка выведет на Северо-Западную хорду. Здесь серьезный транспортный узел", - пояснил С.Собянин.

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова началась в феврале 2018 года и закончилась почти на полгода раньше срока. Всего здесь построили 5.5 км дорог.

Так, был реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с кольцевой автодороги на эти улицы.

Прилегающий участок МКАД расширен за счёт строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос.

Для комфортного движения общественного транспорта ул. Торговая расширена до шести полос и соединена с ул. Княжеская, обустроен разворот для общественного транспорта. В районе улицы Княжеская вдоль внешней стороны МКАД установлены шумозащитные экраны.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова позволила обеспечить комфортный въезд/выезд транспорта с Южного дублера Кутузовского проспекта на МКАД; улучшить транспортное обслуживание инновационного центра "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье с населением порядка 260 тыс. человек; улучшить условия дорожного движения на участке МКАД от Киевского до Сколковского шоссе за счет разделения транспортных потоков.

Генпроектировщик - АО "Мосинжпроект", генподрядчик - ПАО "Мостотрест". Решение о реконструкции развязки принято в связи с завершением строительства основного хода Северо-Западной хорды и будущим увеличением транспортных потоков на этом участке МКАД.


"AK&M" от 05.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100