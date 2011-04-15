В "Москва-Сити" возобновили стройку многофункционального комплекса, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, строительство ведётся на Краснопресненской набережной (участок 15) в районе Пресненский. Работы начались в 2005 году, но не раз останавливались из-за нехватки финансирования.



Комплекс представляет собой композицию из высотной части, состоящей из двойной башни (этажи с 14 по 62) с восточной стороны участка и стилобата (этажи с минус 1 по 13), являющегося продолжением уже готовых шести подземных этажей.



Две части здания соединят остекленными мостами через каждые шесть этажей. Фасады также выполнят из стекла.



Застройщик ООО "Гранд Сити" информировал Мосгосстройнадзор о возобновлении строительства -сейчас ведутся монолитные работы. Генподрядчик - ООО "АНТТЕК".



"Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве комплекса. Выявлен ряд нарушений по организации строительства в части содержания стройплощадки и качества монолитных работ", - сказал О.Антосенко.



Он уточнил, что поручению мэра Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству работ на объектах "Москва-Сити". По факту выявленных нарушений приняты меры административного воздействия, наложены штрафы.



"Все замечания устраняются оперативно под контролем Комитета", - заключил О.Антосенко.





"AK&M" от 05.09.2019