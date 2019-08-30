ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 сентября, в размере 66.0528 руб. против 66.5002 руб. на 5 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.09.19 - 66.5002 руб.

04.09.19 - 66.9072 руб.

03.09.19 - 66.6235 руб.

31.08.19 - 66.4897 руб.

30.08.19 - 66.7471 руб.































"AK&M" от 05.09.2019