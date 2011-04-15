Повтор! Росстат в августе зафиксировал дефляцию в 0.2%

Потребительские цены в августе 2019 года снизились на 0.2%. С начала года инфляция составила 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в августе снизились на 0.9%, с начала года выросли на 1.7%. При этом цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции в августе выросли на 0.3%, с начала года - на 2.2%. На непродовольственные товары цены увеличились на 0.2% (+2.1%). Платные услуги населению подорожали на 0.2%, с начала года - на 3.8%.



В августе сезонное удешевление плодоовощной продукции оказало значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары. Цены на помидоры снизились на 24.9%, картофель - на 22.4%, морковь - на 22.2%, лук репчатый - на 20.7%, свеклу - на 16.7%, виноград - на 16%, огурцы - на 12.1%. Вместе с тем увеличение цен на апельсины составило 2.8%, на чеснок - 1.8%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0.3-0.5% стали дешевле свинина бескостная, рыба охлаждённая и мороженая разделанная лососевых пород, крупа гречневая, кофе, какао, вино игристое и пиво отечественное.



Накануне нового учебного года был отмечен рост цен на товары для школьников. На 0.5-1.1% подорожали учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, школьно-письменные принадлежности, альбомы для рисования, ранцы и рюкзаки, отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста.



Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 0.5-1.1% выросли цены на новые легковые автомобили отечественные, бензин автомобильный марки АИ-98, ювелирные изделия, сигареты с фильтром, кровати для новорожденных, полотенца личные, мыла туалетные, комплекты столовых приборов из нержавеющей стали, товары для животных, отдельные виды одежды для детей ясельного возраста, кроссовой обуви, строительных материалов, фарфоро-фаянсовой посуды, бумажно-беловых товаров.



Авиаперелёты экономическим классом стали дороже на 3.8%, проезд в купейных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов дальнего следования - на 3.1% и 1.9% соответственно.



Среди остальных наблюдаемых видов услуг на 0.4-0.7% подорожали услуги стоматолога, парикмахерских, бань и душевых, проводного вещания, аренды индивидуального банковского сейфа, ксерокопирования документа, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, замена элементов питания в наручных часах.



Кроме того, на 1.3% снизилась стоимость проживания в гостинице, на 0.4% - путевок в дома отдыха, пансионаты на территории России, на 0.3% - абонентская плата за пакет услуг сотовой связи.



"AK&M" от 05.09.2019