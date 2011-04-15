РУСАЛ разместил третий в 2019 году транш рублёвых облигаций

РУСАЛ закрыл книгу заявок третьего транша 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской Бирже номинальным объёмом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Ставка размещения зафиксирована на уровне рекордно низких для компании 8.25% годовых.



В ходе формирования книги заявок были поданы заявки со стороны более чем 50 институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. С учетом высокого спроса на биржевые облигации РУСАЛа и почти четырехкратной переподписки ориентир по ставке размещения понижался трижды. В итоге, при изначально объявленном диапазоне ставки размещения с 8.5% до 8.65%, книга заявок закрылась на уровне 8.25% годовых с увеличением объёма размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещения.



Ранее в 2019 году РУСАЛ уже разместил два транша рублёвых облигаций - суммарным номинальным объёмом 30 млрд руб. Оба раза итоговые объёмы размещения были больше запланированных, что также доказывает повышенный интерес и доверие инвесторов к компании.



Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 12 сентября 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО "РУСАЛ Братск".



Организаторами выпуска являются: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Sberbank CIB, БКС и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год выросла на 39% и достигла $1.698 млрд с $1.222 млрд годом ранее. Нормализованная чистая прибыль РУСАЛа за 2018 год составила $1.695 млрд, что на 7.8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, который составил $1.573 млрд.



Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.





"AK&M" от 06.09.2019