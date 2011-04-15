Рынок нефти: оптимизм постепенно возвращается на рынки

В четверг нефтяные котировки предприняли очередную попытку роста на фоне ослабления торговой напряженности и позитивных данных по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA), которые оказались лучше прогнозов и опубликованных днем ранее данных от API. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



США и Китай договорились возобновить переговоры по торговым вопросам в начале октябре на встрече в Вашингтоне. Точная дата встречи не называется, но обе стороны подтвердили факт принципиальной договоренности. На фоне возобновления переговоров напряженность на мировых рынках снизилась, и давление на котировки ослабло, так как инвесторы не ожидают в ближайшее время новых протекционистских мер.



Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4.77 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2.49 млн баррелей, Всего запасы в США составили 422.98 млн баррелей. Экспорт сырой нефти незначительно вырос за неделю на 0.04 млн б/с до 3.06 млн б/с. Объем импорта прибавил существенные 0.98 млн б/с - до уровня 6.9 млн б/с.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 2.4 млн баррелей (прогноз - 1.52 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2.54 млн баррелей (прогноз +0.48 млн). Загрузка НПЗ упала с 95.2% до 94.8%. Добыча нефти за прошлую неделю снизилась на 100 тыс. б/с до 12.4 млн б/с.



Запасы нефти и нефтепродуктов снизились, что добавляет оптимизма на рынок, снижая опасения из-за скорого замедления спроса. Запасы сырой нефти снижаются третью неделю подряд, несмотря на скачок импорта, и достигают самого низкого уровня, характерного для этого времени года за последние пять лет. Дополнительным позитивом стало замедление добычи в США.



Фьючерсы на Brent в ходе торгов выходили за пределы диапазона $58-61 и в моменте достигали отметки $62.35 за баррель. Однако закрытие торгов прошло в прежнем диапазоне, так как взгляд инвесторов на сырьевые рынки остается осторожным. Несмотря на потеплениях в торговой войне, уровень неопределенности остается достаточно высоким, а признаки замедления мировой экономики продолжают проявляться. В зависимости от краткосрочного сентимента, котировки могут, как остаться в рамках прежнего диапазона, так и порадовать спекулянтов ростом в район $62.5 за баррель.





"AK&M" от 06.09.2019