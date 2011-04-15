Краткосрочные факторы остаются на стороне рубля, полагают аналитики

Американская валюта вчера умеренно просела на фоне некоторого замедления деловой активности в штатах. Вместе с тем, новости о новом раунде переговоров между США и Китаем в начале октябре снизили беспокойство относительно дальнейшего замедления из-за эскалации торговой войны. В результате мы не отметили усиления ожиданий агрессивного смягчения политики ФРС, несмотря на ухудшение выходящей статистики по экономике США. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергея Гайворонского.



Аппетит к риску остается неплохим, азиатские площадки утром преимущественно растут, но не столь активно, как предыдущие пару дней. Большинство сырьевых активов, в свою очередь, перешли в коррекцию. Валюты развивающихся рынков вчера замедлили рост, динамика рубля в целом соответствовала средней по данной группе. Однако это нельзя считать позитивным моментом, учитывая рост нефти, которая в моменте обновила месячный максимум, и высокий спрос на ОФЗ.



Пара USD/RUB вчера протестировала верхнюю границу зоны поддержки 66-65.5, котировки в моменте проваливались ниже круглой отметки. После этого последовал довольно резкий отскок, свидетельствующий о том, что про слом тренда на рост доллара говорить рано. В то же время, краткосрочные факторы преимущественно на стороне рубля: спрос на ОФЗ перед вероятным снижением ставки ЦБ сегодня, уверенная динамика нефти, словесные интервенции США и Китая по вопросу переговоров. Курс вполне может опуститься в диапазон 66-65.5 на некоторое время.



Индекс доллара замедлил снижение, приблизившись к поддержке на 98,3. Ключевые валюты движутся разнонаправленно, йена в минусе, что говорит о сохранении аппетита к риску. Показательна динамика евро, который продемонстрировал динамику в целом сильнее, чем в среднем по группе. Поддержку европейской валюте, часто остававшейся в аутсайдерах в последнее время, оказали данные по деловой активности, свидетельствующие об ускорении экономики Еврозоны.



Индекс RGBI остается на исторических максимумах. Рынок абсолютно уверен в снижении ставки на ближайшем заседании. Соответственно данное действие не должно вызвать какую-то реакцию. Инвесторы больше ждут обновленный прогноз и ориентиры по инфляции. Рынок настроен на мягкую риторику и еще одно снижение ставки до конца года, полагает аналитик.







"AK&M" от 06.09.2019