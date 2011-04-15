Цены на бензин за неделю, с 26 августа по 1 сентября, не изменились - 44.6 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 26 августа по 1 сентября 2019 года, не изменились - 44.6 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-98 стоил 51.46 руб., АИ-95 - 45.66 руб., АИ-92 - 42.23 руб. за литр. Дизель стоил 46.14 руб. за литр.



За период с 27 августа по 2 сентября зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 5 центрах субъектов Российской Федерации. Наиболее заметное - в Кызыле, где прирост цен составил 0.3%.



Снижение цен на бензин автомобильный на 0.1% отмечалось в Иваново, Симферополе и Севастополе.



В Москве и Санкт-Петербурге с 27 августа по 2 сентября цены на бензин автомобильный не изменились.







"AK&M" от 06.09.2019