Темпы прироста страховых взносов во II квартале составили 1.8%

Темпы прироста страховых взносов во II квартале 2019 года ускорились до 1.8% с 0.3% в I квартале 2019 года, но существенно отстают от темпов прироста, наблюдаемых годом ранее (7.5%). Рост рынка в первую очередь был обеспечен личными видами страхования, отмечается в обзоре Банка России.



Страховые премии за первое полугодие выросли на 1% относительно того же периода прошлого года, до 739.3 млрд руб., выплаты по договорам страхования - на 21.1% до 285.6 млрд руб.



За счёт высокого спроса со стороны физических лиц на потребительские кредиты заметно выросло страхование жизни заёмщиков и страхование от несчастных случаев и болезней. Объём взносов в этих сегментах увеличился на 16.7 млрд руб. при совокупном росте страхового рынка на 6.3 млрд руб. (II квартал 2019 года относительно аналогичного периода прошлого года).



Заметный вклад в увеличение страхового рынка внесло добровольное медицинское страхование (ДМС). Во II квартале 2019 года рост взносов в этом сегменте ускорился до 19.6% в годовом исчислении, что является максимальным значением за последние 6.5 лет. Такая динамика объясняется популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья, распространением полисов с франшизой и телемедицины. Дальнейшее развитие ДМС, а также накопительного страхования жизни может стать источником роста страхового рынка.



Объём взносов по страхованию жизни без учёта страхования жизни заёмщиков и пенсионного страхования, куда в том числе входит сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), в II квартале 2019 года сократился на 22.8%. Это может быть связано с неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов инвестиционного страхования жизни, подчёркивает ЦБ.



При этом значительно увеличились выплаты в этом сегменте - на 87.1% (до 25.5 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с окончанием срока действия заключенных ранее договоров на 3-5 лет (с 2015 года началось быстрое развитие этого вида страхования). Объём выплат по ИСЖ в ближайшие годы продолжит расти по мере того, как будет заканчиваться срок действия полисов, купленных в период бурного роста рынка.



Совокупные активы страховщиков на конец июня 2019 года превысили 3.1 трлн руб., увеличившись на 14.7%. Отношение активов к ВВП составило 2.88%. Прибыль страховщиков до налогообложения по итогам первого полугодия выросла на 11.4% до 123 млрд руб.



"AK&M" от 06.09.2019