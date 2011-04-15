СК "Ингосстрах-Жизнь" заключила договор страхования с гандбольным клубом "Спартак"

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" застраховала спортсменов гандбольного клуба "Спартак" в сезоне 2019-2020 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Договор заключен до начала следующего спортивного сезона, полис действует круглосуточно по всему миру и распространяется на участие в профессиональных спортивных соревнованиях и тренировках.



В соответствии с договором страховое покрытие включает такие риски, как потеря трудоспособности (инвалидность I, II, III группы) в результате несчастного случая, травма, уход из жизни.



Объём ответственности страховщика по договору – 23 млн руб.

"Здоровье игроков – один из главных активов клуба. "Спартак" всегда с особым вниманием подходит к этому вопросу. Гандбол – контактная, динамичная игра, в которой, к сожалению, случаются травмы. Игроки команды должны получать качественное лечение и восстановление в случае каких-то неприятностей, именно поэтому для нас важно сотрудничество с таким солидным игроком на рынке страховых услуг, как "Ингосстрах-Жизнь", – говорит исполнительный директор "Спартака" Василий Славин.



"Спорт – залог здорового образа жизни, поэтому важно чтобы и любительский, и профессиональный спорт становились безопаснее и доступнее. Компания "Ингосстрах-Жизнь" разрабатывает и предлагает своим клиентам различные программы страхования от несчастного случая, в том числе во время занятий спортом. Такие программы покрывают риски при участии застрахованного в спортивных мероприятиях, включая экстремальные и травматичные виды спорта", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 06.09.2019