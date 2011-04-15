Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 сентября

Банк России установил на 7 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.0833

1 Азербайджанский манат 38.9025

100 Армянских драмов 13.8433

1 Белорусский рубль 31.2906

1 Болгарский лев 37.2660

1 Бразильский реал 16.0669

100 Венгерских форинтов 22.1107

1000 Вон Республики Корея 55.2355

10 Гонконгских долларов 84.1898

10 Датских крон 97.6968

1 Доллар США 65.9981

1 Евро 72.8883

100 Индийских рупий 92.0797

100 Казахстанских тенге 17.0043

1 Канадский доллар 49.9872

100 Киргизских сомов 94.2834

10 Китайских юаней 92.6302

10 Молдавских леев 36.9427

1 Новый туркменский манат 18.8836

10 Норвежских крон 73.3239

1 Польский злотый 16.7951

1 Румынский лей 15.3967

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.4286

1 Сингапурский доллар 47.7382

10 Таджикских сомони 68.1095

1 Турецкая лира 11.5640

10000 Узбекских сумов 70.2107

10 Украинских гривен 26.3234

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.1711

10 Чешских крон 28.2067

10 Шведских крон 68.1968

1 Швейцарский франк 66.7997

10 Южноафриканских рэндов 44.6509

100 Японских иен 61.6603

"AK&M" от 06.09.2019