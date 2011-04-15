Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 сентября

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Банк России установил на 7 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.0833
1 Азербайджанский манат 38.9025
100 Армянских драмов 13.8433
1 Белорусский рубль 31.2906
1 Болгарский лев 37.2660
1 Бразильский реал 16.0669
100 Венгерских форинтов 22.1107
1000 Вон Республики Корея 55.2355
10 Гонконгских долларов 84.1898
10 Датских крон 97.6968
1 Доллар США 65.9981
1 Евро 72.8883
100 Индийских рупий 92.0797
100 Казахстанских тенге 17.0043
1 Канадский доллар 49.9872
100 Киргизских сомов 94.2834
10 Китайских юаней 92.6302
10 Молдавских леев 36.9427
1 Новый туркменский манат 18.8836
10 Норвежских крон 73.3239
1 Польский злотый 16.7951
1 Румынский лей 15.3967
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.4286
1 Сингапурский доллар 47.7382
10 Таджикских сомони 68.1095
1 Турецкая лира 11.5640
10000 Узбекских сумов 70.2107
10 Украинских гривен 26.3234
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.1711
10 Чешских крон 28.2067
10 Шведских крон 68.1968
1 Швейцарский франк 66.7997
10 Южноафриканских рэндов 44.6509
100 Японских иен 61.6603
"AK&M" от 06.09.2019