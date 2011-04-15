Автопарк Курской области пополнился новой техникой - для региона за счёт средств федерального бюджета закуплено 8 школьных автобусов и 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.



"По поручению президента РФ В.Путина было издано распоряжение Правительства РФ о выделении регионам для решения неотложных социальных проблем машин скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Всего до конца года в регион поступят 16 автомобилей скорой помощи и 26 школьных автобусов", - подчеркнула заместитель губернатора Ирина Хмелевская, цитируемая в сообщении.



Школьные автобусы пришли на замену старых, срок эксплуатации которых уже истек. Все транспортные средства оснащены системами ГЛОНАСС и безопасности для перевозок детей, что делает поездку более комфортной.



"Транспортные средства в первую очередь получат те муниципальные учреждения, где остро стоит вопрос перевозки школьников. Один из автобусов поступит в Афанасьевскую школу Курчатовского района", - говорит председатель комитета образования и науки Наталья Пархоменко.



11 автомобилей скорой помощи, которые совсем скоро обновят автопарк региональных "неотложек" оснащены новейшим оборудованием. Полноприводные "скорые" рассчитаны для работы даже в условиях плохих дорог, и позволят в кратчайшее время доставлять медицинских работников в отдалённые посёлки.







"AK&M" от 06.09.2019