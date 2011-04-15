Банк России отозвал лицензии у Поволжского страхового альянса

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО "Поволжский страховой альянс". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данное решение принято в связи с нарушением установленным Банком России порядка инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов, которые должны быть сформированы, а также нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.



В связи с отзывом лицензий Поволжский страховой альянс обязан: принять решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.





"AK&M" от 06.09.2019