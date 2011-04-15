ЦБ объявил учётную цену золота на 7 сентября - 3193.33 руб./г против 3275.94 руб./г на 6 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 7 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3193.33 руб./грамм
Серебро: - 38.50 руб./грамм
Платина: - 1994.57 руб./грамм
Палладий: - 3299.53 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
31.08 03.09 04.09 05.09 06.09
Золото 3263.29 3263.01 3296.48 3290.00 3275.94
Серебро 39.30 39.31 39.74 41.27 40.82
Платина 1998.74 2004.91 2013.44 2069.61 2085.42
Палладий 3206.54 3287.96 3304.11 3303.26 3312.89