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06/09/2019
15:28

На Сахалине будет развиваться внутренний и въездной туризм

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральное агентство по туризму РФ, правительство Сахалинской области и горный курорт "Роза Хутор" подписали два соглашения - о намерениях сотрудничества по созданию туристического кластера "Архипелаг Онекотан" на Северо-Курильских островах, а также о взаимодействии по созданию брендового туристического маршрута "Сахалин Экспресс". Об этом сообщил Ростуризм.

В рамках проекта "Архипелаг Онекотан" предполагается комплексное развитие территории четырёх Северо-Курильских островов - Атласова, Парамушир, Онекотан и Шумшу. Создание современных многофункциональных туристско-рекреационных комплексов повлечёт за собой развитие транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а многообразие природных достопримечательностей Северных Курил позволяет развиваться различным туристическим направлениям (экспедиционный, бальнеологический, горный, круизный туризм).

С учётом того, что в настоящее время маршруты 70% круизов из Азии на Аляску проходят мимо Курильских островов, потенциал нового туристического объекта оценивается очень высоко.

Первый этап проекта "Архипелаг Онекотан" рассчитан на 4 года, в течение которых здесь появится сеть оборудованных пешеходных маршрутов, парк-отель на 200 номеров, взлётно-посадочная полоса для малой авиации, яхт-клуб.

Проект, который стал предметом второго подписанного соглашения - "Сахалин Экспресс", планирующий воссоздание построенной в начале XX века узкоколейной железной дороги по маршруту Южно-Сахалинск - Холмск. Стороны договорились о сотрудничестве в области разработки и реализации концепции железнодорожного туристического проекта "Сахалин Экспресс", планируется профессиональная экспертиза, взаимный обмен информацией, проведение исследований по проекту с привлечением экспертов.

"Сахалин Экспресс" - первый на Дальнем Востоке России проект исторической железной дороги. Маршрут, по которому он будет проходить, насчитывает 35 мостов и 15 тоннелей и считается одним из самых живописных в стране. Уникальный проект можно одновременно назвать аттракционом и музеем под открытым небом с действующими экспонатами и транспортным функционалом.


"AK&M" от 06.09.2019
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