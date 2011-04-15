На Камчатке будет развиваться внутренний и въездной туризм, Ростуризм

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель совета директоров ООО "Парк Три Вулкана" Сергей Бачин подписали на площадке Восточного экономического форума соглашение о стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта "Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый - "Парк Три Вулкана". Об этом сообщил Ростуризм.



Согласно документу, стороны в качестве стратегических партнеров взаимодействуют в целях развития туристического потенциала Камчатского края, его туристской инфраструктуры. Решению данных задач служит совместная реализация проекта по созданию курорта мирового уровня "Парк Три Вулкана", который будет привлекать российских и зарубежных гостей. Планируется создание общих рабочих групп, проведение экспертизы, обмен информацией по предмету Соглашения.



Как заявил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев, "создание нового туристического кластера на Камчатке безусловно оживит ее экономику. Подобный инвестиционный проект задает правильные алгоритмы для развития всего региона, повышая его конкурентоспособность, привлекательность, обеспечивая большую доступность для жителей России и других стран".



Ростуризм поддерживает идею создания "Парка Три Вулкана" в Камчатском крае. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сказала, что проект станет прорывным для развития туризма на Камчатке. "Для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий между всеми заинтересованными сторонами. Мы договорились о сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, регионом и инвестором. Готовы объединяться со всеми, кому интересно развитие туризма у нас в стране. По нашим данным, только проект "Три вулкана" к 2037 году будет привлекать до 460 тысяч новых туристов. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 год может составить более 135 млрд руб.", - подчеркнула Зарина Догузова.



Концепция проекта - государственно-частное партнёрство на территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Общая стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39.2 млрд руб. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд руб. Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории, где компактно представлены основные достопримечательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с 1000 гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами. Канатные дороги в экскурсионном режиме круглый год будут доступны всем посетителям парка "Три Вулкана".



Государство, в свою очередь, намерено обеспечить транспортную доступность проекта, а также подключение к сетям.



Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил: "Создание курорта "Парк Три Вулкана" прежде всего служит интересам жителей нашего региона - это новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, развитие инфраструктуры края. Кроме того, мы говорим об уникальной красоте камчатской природы, увидеть которую мечтают тысячи людей. Этот проект станет серьезным импульсом для увеличения туристического потока на наш полуостров".



Группа Интеррос Владимира Потанина и структуры Сергея Бачина (гендиректор курорта "Роза Хутор") в июне 2019 года зарегистрировали ООО "Парк "Три Вулкана" для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает 12 различных объектов в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту.



Председатель совета директоров ООО "Парк Три Вулкана" Сергей Бачин сказал: "Реализация нашего проекта может стать абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию превосходит известные мировые аналоги и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян так и для граждан других государств. Мы рассчитываем, что ежегодно парк будут посещать более 400 тыс. человек и надеемся, что наши гости будут возвращаться на Камчатку вновь и вновь".



"AK&M" от 06.09.2019