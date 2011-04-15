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06/09/2019
15:36

Ещё пять развязок на МКАД реконструируют в ближайшие годы

Реконструкция развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня начнётся в 2021-2022 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Уже сейчас по этим объектам ведутся проектно-изыскательские работы", - сказал М.Хуснуллин.

На развязке МКАД - Алтуфьевское шоссе построят и реконструируют 2.8 км дорог. На участке появится новый путепровод длиной более 400 м. Также реконструируют путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе.

На развязке с Осташковским шоссе построят и реконструируют более 5.3 км дорог, в том числе два путепровода.

На пересечении с Липецкой улицей построят и реконструируют почти 8.5 км дорог, шесть транспортных сооружений (мостов, эстакад) и четыре перехода.

В ходе работ по развязкам на пересечении с улицей Верхние Поля и Капотня предстоит построить и реконструировать 12.4 км дорог, в том числе семь транспортных сооружений и три перехода.

"По нашим оценкам, каждая реконструированная развязка ускоряет движение автотранспорта в зоне своего влияния на 15-20%", - отметил заммэра.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл развязку МКАД - улица Генерала Дорохова, которая станет частью новой вылетной магистрали.

"Открывается досрочно развязка на пересечении улицы Дорохова с МКАД. Это уже 16-я реконструированная развязка на МКАД. Сама новая вылетная магистраль сегодня называется в рабочем порядке - Южный дублёр Кутузовского проспекта. Но, по большому счёту это действительно новая городская магистраль", - подчеркнул С.Собянин.

Напомним, на магистральных трассах и МКАД причиной пробок часто становится не ширина проезжей части, а развязки клеверного типа. Они оптимально справляются с небольшим количеством автомобилей, но если транспортный поток увеличивается, имеют свойство "самозапираться": как только блокируется один въезд, образуются заторы на остальных.

Поэтому все "клеверные листы" модернизируют в развязки с направленными съездами, которые эффективнее справляются с большими транспортными потоками. После того как на "клевере" появляются направленные съезды - тоннели или эстакады - пропускная способность развязки увеличивается на 25-30%.

"AK&M" от 06.09.2019
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