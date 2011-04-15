Налоговые поступления на Дальнем Востоке выросли на 24%

Налоговые поступления по регионам, входящим в ДФО, за январь-июль выросли на 128 млрд руб., или на 24%. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев, говорится в сообщении службы.



Увеличение поступлений зафиксировано практически по всем регионам округа. Это объясняется ростом экономической активности на Дальнем Востоке, поскольку поступления по налогу на прибыль, которые являются индикатором объёмов и рентабельности бизнеса, увеличились в 1.5 раза. Поступления за семь месяцев этого года достигли уровня всего 2018 года, даже с учётом льгот, предоставленных по особым режимам. Благодаря модернизации налогового администрирования удалось создать комфортные условия для бизнеса и привлечения инвесторов, подчеркнул представитель Налоговой службы:



"Налоговые режимы Дальнего Востока максимально лояльны для инвесторов, и инвесторы этим пользуются. Мы слышим запрос добросовестного бизнеса на устранение необоснованных конкурентных преимуществ и реализуем его. Но важна и саморегуляция бизнеса - согласованный отказ от агрессивных схем в тех отраслях, которые массово их использовали до цифровой эпохи. Наша деятельность здесь направлена на мягкое воздействие, наша задача - не начислить штраф, а устранить нарушение".



Внедрение риск-ориентированного подхода в контрольной работе, публикация в открытом доступе критериев назначения проверки, система АСК НДС-2 - все это позволило снизить количество выездных проверок за пять лет в три раза. За прошлый год на Дальнем Востоке проведено 763 проверки, а за первое полугодие этого года - 262.



"Прозрачность и полнота структурированной информации обелили экономику, а значит - сделала ее более конкурентоспособной. Если недобросовестные участники рынка, увеличивавшие маржу за счет агрессивных мер налогового планирования, теперь работают по закону, инвесторы от этого только получают выгоды", - добавил К.Чекмышев.



Обеление рынка происходит и за счёт внедрения онлайн-касс. Прозрачность расчётов в рознице позволит в ближайшем будущем "апгрейдить" УСН и полностью отказаться от отчётности для тех, кто использует ККТ, заявил К.Чекмышев.







"AK&M" от 06.09.2019