Цены на нефть выросли на снижении запасов в США

Цены на нефть вчера начали активный рост после того, как Информационное агентство энергетики США сообщило о снижении запасов сырой нефти почти на 5 млн баррелей. Волна спекулятивных сделок прошлась по нефтяному рынку и в моменте подняла цены на черное золото до $62.4 за баррель. Об этом говорится в комментарии эксперта "Международного финансового центра" Гайдара Гасанова.



Эйфория продолжалась недолго. Учитывая, что спекулятивные сделки были рассчитаны только на некоторое время, сегодня цены вновь стали опираться на геополитические факторы. Затяжной торговый спор между США и Китаем, замедление роста экономики и рост спроса на нефть привели к тому, что аналитики снизили прогнозы по ценам на WTI и Brent в этом году до самого низкого уровня с 2018 года.



Торговая война стала первостепенным фактором, на который обращают внимание крупные участники товарно-сырьевого рынка и ведущие мировые аналитики. В этом плане она опережает даже политику ОПЕК и рост добычи сырой нефти в США. Поскольку торговый конфликт негативно влияет на экономики мира, все надеются, что на этот раз переговоры приведут к соглашению. Однако никто не знает, произойдет ли это. Кажется, ни одна из сторон не готова идти на какие-либо уступки, хотя обе пострадали от последствий конфликта, подчеркивает аналитик.



США также оказывают серьезное давление на Иран, нацеливаясь на сеть нефтяных танкеров. Америка объявила о новых санкциях, а также готовности заплатить $15 млн тому, кто поможет срыву операций Корпуса стражей исламской революции. Применяя подобную агрессивную тактику, США намереваются вернуть Иран за стол переговоров. Однако Иран категорически не хочет возобновлять диалог до тех пор, пока ему не позволят экспортировать нефть. Тем не менее глобальный нефтяной рынок воспринимает нейтрально подобные споры между двумя странами.



ОПЕК будет стремиться к тому, чтобы до конца года удержать среднюю цену на нефть в пределах $60 за баррель. Если повезет с успешным разрешением торгового конфликта, то можно увидеть цену в $80. На конец текущей недели нефть марки Brent будет торговаться на уровне $61 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI – на отметке $56 за баррель.



"AK&M" от 06.09.2019