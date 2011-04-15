Минэкономразвития по итогам сентября прогнозирует нулевую инфляцию

Минэкономразвития по итогам сентября прогнозирует нулевой прирост потребительских цен, что соответствует годовым темпам роста в 4.1%. Об этом говорится в материалах министерства.



Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по итогам года Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3.6-3.8%.



В августе годовая инфляция продолжила замедляться - до 4.31% г/г после 4.58 г/г месяцем ранее, что оказалось ниже оценок Минэкономразвития.



Монетарная инфляция в августе резко замедлилась (1.94% м/м SAAR по сравнению с 2.8% м/м SAAR в июле). Показатель находится на минимальных с первого полугодия 2017 года уровнях, когда основным фактором замедления инфляции стал процесс бюджетной консолидации. Снижение темпов инфляции в августе носит широкий характер и касается как непродовольственных товаров, так и услуг. Основной вклад в замедление инфляции в августе, как и ожидалось, внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, темпы которого ускорились до -10.07% м/м после -3.94% м/м в июле.



Однако годовые темпы продовольственной инфляции, несмотря на снижение, сохраняются на повышенных уровнях (4.98% г/г в августе). К концу года ожидается нормализация темпов роста цен на продовольственные товары до 3.7% по мере выхода из базы расчета разовых факторов, оказывавших повышательное давление на инфляцию в данном сегменте в конце 2018 года, подчёркивает Минэкономразвития.





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