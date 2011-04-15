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06/09/2019
17:36

ФАС внесла в Правительство доработанные проекты законов, усиливающие ответственность за картели

ФАС внесла в Правительство РФ доработанные проекты законов, усиливающие ответственность за картели, говорится в сообщении антимоноплльной службы.

Изменения криминализируют ограничивающие конкуренцию соглашения заказчиков и участников торгов, усиливают уголовную ответственность за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний.

Вводится реестр участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках. Также закрепляется возможность передачи в антимонопольный орган результатов оперативно-розыскной деятельности и вводится альтернативная подследственность по уголовным делам о картелях.

Изменения также предполагают введение двукратного штрафа за повторное заключение картеля для юридических лиц.

Кроме того, вводится необходимость прикрепления информированности о предупреждении об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства при размещении заказчиком извещения о закупке.

"AK&M" от 06.09.2019
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