ФАС внесла в Правительство доработанные проекты законов, усиливающие ответственность за картели

ФАС внесла в Правительство РФ доработанные проекты законов, усиливающие ответственность за картели, говорится в сообщении антимоноплльной службы.



Изменения криминализируют ограничивающие конкуренцию соглашения заказчиков и участников торгов, усиливают уголовную ответственность за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных органов и директоров компаний.



Вводится реестр участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках. Также закрепляется возможность передачи в антимонопольный орган результатов оперативно-розыскной деятельности и вводится альтернативная подследственность по уголовным делам о картелях.



Изменения также предполагают введение двукратного штрафа за повторное заключение картеля для юридических лиц.



Кроме того, вводится необходимость прикрепления информированности о предупреждении об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства при размещении заказчиком извещения о закупке.



"AK&M" от 06.09.2019