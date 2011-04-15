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06/09/2019
18:22

Московская Биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации

На Московской Бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) на корпоративные облигации под управлением УК "Сбербанк Управление Активами". Об этом говорится в сообщении биржи.

Биржевой фонд следует динамике Индекса рублёвых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y), рассчитываемого Московской Биржей, и состоит из наиболее ликвидных корпоративных облигаций крупнейших российских компаний. В соответствии с методикой расчёта RUCBTR3Y состав индекса ежеквартально пересматривается.

Данный БПИФ стал пятым в линейке биржевых фондов УК "Сбербанк Управление Активами", которая занимает первое место по суммарной стоимости чистых активов (СЧА) ($72.5 млн) и количеству доступных на Московской Бирже биржевых фондов, выпущенных по российскому праву.

На фондовом рынке Московской Биржи обращается 30 биржевых фондов: 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs – Exchange Traded Funds) компаний FinEx Funds и ITI Funds и 14 БПИФов под управлением УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами и УК "Газпромбанк – Управление активами". Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары. За восемь месяцев 2019 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 27.3 млрд руб., совокупная стоимость чистых активов - свыше $400 млн.

"AK&M" от 06.09.2019
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